تامر حسني يقدم نصائح للمواطنين لمواجهة "كورونا"

وجه الفنان تامر حسني، عدة نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، بالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين لمنع تفشي الفيروس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال حسني: "أخدنا إجازات علشان نحافظ على بعض ونُحصر المرض ومينتشرش وسطنا، مش فاهم إزاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار وإجازة وفسح وزحمة رهيبة عادي في الأماكن العامة ومخرجين ولادهم".

وتابع: "نشتري اللوازم المنزلية بهدوء والمقتدر ياريت يأمن الغير مقتدر، الظروف الجاية أصعب لو ملتزمناش، للي مش واخدين بالهم يا جماعة ده وباء عالمي مش وقفة العيد وحرصنا ده لما يتنفذ بشكل منظم مش بطريقة هلع وخوف هيخلينا نخلص منه إن شاء الله بدري جدا".

وأكد: "الرحمة مطلوبة من كل الناس اللي مشغلين ناس بيوميه أنهم يحافظوا الفترة دي على أجورهم ومراعات ظروفهم والتجار ميغلوش الأسعار، حرام دا المفروض نخفض علشان مصلحة الجميع خصوصا في أدوات التعقيم وتكونوا واخدين كامل الحذر في الوقاية من الاحتكاك بكل شيء في أثناء التسوق ورجاء متنسوش غير القادرين ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا".