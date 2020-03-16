اليوم.. إعلان الفائز بمقعد نواب ملوي وقائمة مرشحي انتخابات سمالوط

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، نتائج جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بدائرة ملوي في المنيا، خلال مؤتمر صحفي في الثانية عشر ونصف ظهرا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة جمعت أصوات المصريين في الخارج وضمتها إلى أصوات الناخبين في الداخل، للإعلان عن النتائج رسميا وإعلان اسم الفائز.

وجرت الانتخابات على مستوى 153 لجنة انتخابية بالدائرة، وأشرف عليها 182 قاضيا وعاونهم عدد من الموظفين، حيث يحق لـ 444 ألفا و867 ناخبا بالدائرة التصويت في الانتخابات.

وتنافس في جولة الإعادة المرشحان عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبدالحكيم رشدان وشهرته صابر عبدالحكيم، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح على الدائرة في يناير الماضي عقب وفاة نائبها أحمد شمروخ بعد صراع مع المرض.

كما تعلن الهيئة أيضا، اليوم، القائمة النهائية للمرشحين بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط، وبدء فترة الدعاية.

وتنطلق الانتخابات في الخارج يومي 3 و4 أبريل المقبل، وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي 5 و6 أبريل، وفي حالة الإعادة، يجرى تصويت المصريين بالخارج يومي 26 و27 أبريل، فيما تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 28 و29 أبريل، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 4 مايو المقبل.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت كتابا من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بتاريخ 23 فبراير الحالي، بشأن خلو مقعد لوفاة شاغله عن الدائرة الثالثة بمركز سمالوط بالمنيا، وهو النائب علي الكيال - مستقل.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنّه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".