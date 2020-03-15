وزير الزراعة عن "هجوم الجراد": "بنقول بلاش تجمعات.. فنعمل شائعات"

نفى الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض مصر لهجمة من قبل الجراد الأسود الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "يا ريت الناس تبطل إشاعات، فرق المسح قابلت المواطنين وسألوا الأهالي وتبين أن هذا الكلام عارٍ من الصحة".

وأضاف أن صفحة مجهولة نشرت هذه الشائعة: "نتمنى يكون في ثقافة، وألا يستغل الناس الظروف لتحقيق مكاسب شخصية وأرباح وهمية".

وتابع أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات على كافة المحاور، كما أن الرئيس السيسي يتابع الوضع بشكل دقيق: "كل الوزراء مسخرين ليلًا ونهارًا في سبيل المتابعة".

وأكد وزير الزراعة، أهمية الضرب بيد من حديد على يد أي إنسان يستغل المواطنين وينشر الشائعات في سبيل ترويعهم وتحقيق المكاسب: "بنقول بلاش تجمعات، فنعمل شائعة عشان الناس تتجمع".