"رجائى" يتفوق على "عاشور" بفارق 186 صوتا بانتخابات "محامين المنيا"

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات المحامين بمحافظة المنيا، عن تفوق رجائي عطية بحصوله علي 1224صوتا، مقابل 1038 لسامح عاشور، بفارق 186 صوتا لصالح الأول.

وجرت الانتخابات داخل 15 لجنة بمراكز المنيا التسع بينهم 5 لجان بمدينة المنيا، ولجنتين بمركز سمالوط، ولجنتين بمركز ملوي، ولجنة بكل من مراكز: العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، أبوقرقاص، ديرمواس.

أظهرت نتائج الفرز الأولية باللجان حصول رجائي عطية علي 134 صوتا مقابل 167 لسامح عاشور بلجنة بندر المنيا، وفي لجنة مركز المنيا حصل عطية علي 149 صوتا مقابل 94 لعاشور وفي لجنة مركز سمالوط حصل عطية علي 239 صوتا مقابل 254 لعاشور.

وفي لجنة بندر ملوى حصل عطية علي 122 صوتا مقابل 99 صوتاً لعاشور، وفى لجنة مركز ملوى حصل عطية على 129 صوتاً مقابل 86 صوتاً لعاشور وفي لجنة مركز ديرمواس حصل عطية علي 49 صوتا مقابل 30 لعاشور.

وفي لجنة مركز مطاى حصل عطية علي 48 صوتا مقابل 65 لعاشور وبلجنة مركز بنى مزار حصل عطية علي 145 صوتا مقابل 105 لعاشور وبلجنة مركز العدوة حصل عطية علي 23 صوتا مقابل 41 صوتا لعاشور وبلجنة مغاغة حصل عطية علي 136 صوتا مقابل 78 لعاشور.