"شعبة المستوردين": بيانات الدولة حول "كورونا" طمأنت الكثيرين

قال فتحي الطحاوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرفة التجارية، إن البيانات التي أعلنتها الدولة بشأن مصابي كورونا مطمئنة وغير مقلقة لكثير من قطاعات المواطنين: "لدينا مخزون يكفي لـ6 أشهر".

وأضاف الطحاوي، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن هناك فارقا بين التهويل الزائد ممن يروجون الأخبار والشائعات لكسر حالة السوق تماما: "الصين نفسها أتأثرت تأثيرا غير طبيعي الفترة اللي فاتت، ومش بسهولة أننا نستنى نلاقي نفس المصير لأننا معندناش نفس الإمكانيات".

وأوضح أن السلع موجودة بينما يظل التكالب على السلع هو ما سيرفع من سعرها: "مفيش حد نزل سوبر ماركت النهاردة وملقاش حاجته موجودة، وإحنا متابعينها كل يوم"، مؤكدا: "تاجر الموت والأزمة والحرب أشخاص فقدوا إنسانيتهم من خلال تحقيق مكاسب مادية على حساب معاناة المواطنين".

وتابع: "إحنا بنحاول نوفر الحاجة للناس، والسوق كان بقاله فترة فيه ركود وكساد وكان عندنا مخزون كبير في المخازن مش عارفين نحركه"، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتضافر جهود المواطنين كل من تجار ومواطنين لعبور تلك الأزمة بسلام: "التاجر بيستورد سلعة أو 10 وبيحتاج لألف سلعة، ومسيره هيتضر لو ضر غيره".