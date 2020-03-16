أعيش ببركة القرآن.. الطبلاوي يكشف تفاصيل تعرضه لمحاولة اغتيال

قال الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أنه تعرض لمحاولة اغتيال في أثناء قراءته للقرآن في أحد المآتم، حيث وضع له السم في فنجان قهوة وقدم له، موضحا: "كلما حاول الإمساك بفنجان القهوة تتوقف يده عن الحركة وتكرر الأمر عدة مرات" إلى أن عكف عن مد يده، مشيرا إلى أن شخص آخر شرب فنجان القهوة وتوفي.

وأضاف الطبلاوي، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن محاولة الاغتيال كانت حقدا من أحد قارئي القرآن رغم أنه لم يكن بينه وبين قراء القرآن أي مشكلات، لكن يأتي الضرر دائما من أبناء المهنة، مؤكدًا أنه يحب سماع تلاوة القرآن من المشايخ الدمنهوري وعلى حزين والفيومي والشيخ منصور.

وطمأن الطبلاوي المواطنين على حالته الصحية، حيث ذكر أنه يتمتع بصحة جيدة، " جميعا يعيش ببركة القرآن، يجب المحافظة على القرآن".