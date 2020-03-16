"التصنيع الدوائي": الصيدلي الطرف الأضعف في معادلة رفع الأسعار

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إن هناك مسلسلا متكررا في أي كارثة بسوق الدواء، حيث يجرى إلقاء اللوم على أضعف ضلع في المعادلة وهو الصيدلي.

وأضاف رمزي، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه لم تحدث أي أزمة في مصر على مدى عقود طويلة إلا وكان الصيدلي هو الشهيد والضحية الأولى، مشيرا إلى أنه لا يجرؤ أي صيدلي في مصر أن يبيع علبة دواء زيادة عن سعرها الأصلي بقرش واحد.

وتابع: "حتى هذه الحظة لم تحدث أي أزمة في سوق الدواء، والأزمة في بعض الأدوية.. الموافقات الاستيرادية والإفراج الجمركي يجب التسريع في إنهاء حتى لا تتضرر مصالح المواطنين ولحل أزمة كورونا".

وأكد أن هناك أزمة في المطهرات ببعض الصيدليات والصيادلة ليس لهم علاقة بتلك الأزمة نهائي: "المطهرات لا تمثل 1 من ألف في الجزء المادي للصيدلية، ولكن هذا هو نقص كاذب، وأكبر حاجة بتستخدم مطهرات هي الكحول بنسبة 70% ويمكن استخدامه كمطهر، والطلب الزائد عليه هو ما رفع سعره".