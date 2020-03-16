مرشدة سياحية: نظرة الأطفال لي دفعتني لتعلم لغة الإشارة لمساعدتهم

قالت سمر ناجي مرشدة سياحية تساعد أصحاب الإعاقة السمعية، إنها تعمل كمرشدة سياحية لمحافظة الأقصر، ومؤسسة مبادرة "اعرف بلدك" لذوي الإعاقة السمعية والصم.

وأضافت ناجي، خلال استضافتها ببرنامج "أتوبيس السعادة"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها تطلق مزارات سياحية للأطفال أصحاب الإعاقات السمعية حتى يعرفوا آثار بلادهم، موضحة أنه وفي إحدى المرات نظر إليها هؤلاء الأطفال بنظرة أجبرتها فيما بعد على تعلم لغتهم للتواصل معهم وإعلامهم بتاريخ بلدهم.

وأكدت أنه جرى إطلاق ورش عمل داخل متحف الأقصر، ورسم هؤلاء الأطفال مفتاح الحياة، كما اصطحبت المكفوفين وأحضرت مجسمات بداخل المعابد من خلال لمسهم له؛ ليعرفوا ما يوجد داخل المعبد.