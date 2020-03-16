رئيس لجنة انتخابات المحامين: لن نعلن أي نتائج إلا عقب انتهاء كل أعمال الفرز

استمر المستشارون المشرفون على انتخابات اللجان الفرعية بانتخابات المحامين، في الوصول إلى مقر اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات المحامين، حاملين المظاريف المغلقة بنتائج فرز اللجان الفرعية في المحافظات، رغم بزوغ اليوم الثاني من العملية الانتخابية.

وأعلن المستشار أحمد أبودوقة، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات المحامين، أنه لن يعلن أي نتائج انتخابية، إلا ظهر اليوم بعد الانتهاء من كل فرز وتجميع كافة اللجان، ولن تعلن أي مؤشرات أولية.

وطلب من المحامين الانصراف من النقابة وسط تواجد من رجال الشرطة، إلا أن المحامين أصروا على موقفهم واستمرارهم داخل النقابة، حتى معرفة النتيجة، هاتفين: "مش هنمشي.. مش هنسمح بالتزوير"، "وكسبنا القضية.. عطية هو نقيبنا". وأخلى رجال الشرطة قاعة اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات المحامين من أنصار المرشحين على منصب نقيب المحامين أو المرشحين أنفسهم على عضوية المجلس، من بهو النقابة، لكي تتيح الفرصة للجنة، لمباشرة أعمالها مجددا بعد إعلان رئيس اللجنة عن توقف تجميع النتائج من اللجان الانتخابية بسبب الاشتباكات التي وقعت بين أنصار المرشحين.

كان رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المحامين، استدعى رجال الشرطة، لأنصار المرشحين، بعد احتشادهم داخل قاعة الفرز، وإحداث تشويش على أداء عمله.

جاء ذلك بعد أن هتف أنصار المرشح رجائي عطية ضد أنصار ومناديب المرشح سامح عاشور في انتخابات نقابة المحامين، قائلين: "اطلعوا بره اطلعوا بره"، لا سيما بعد عدم امتثال أنصار عاشور للخروج من قاعة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، بعد أن طلب رئيس اللجنة المستشار أحمد أبو دوقة من الطرفين الانسحاب لاستكمال أعمال الفرز.

وأعلن رئيس اللجنة توقف أعمال الفرز، قائلا: "مشهد لا يليق بمحامي مصر، من فضلكم خلونا نشوف شغلنا".

وشهد مقر النقابة اشتباكات بين أنصار المرشحين، بعد أن أكد أنصار رجائي عطية اكتساحه في غالبية المحافظات بما يؤهله لحسم مقعد النقيب. فيما هتف أنصار عاشور داخل مقر النقابة، مرددين: "النقيب هو النقيب، سامح عاشور هو النقيب".

كما شهدت انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس من بينهم، 25 ممثلين لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.

وحدثت الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.