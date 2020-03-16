تشمل 9 مناطق.. قطع المياه عن الجيزة لمدة 6 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق أحياء الجيزة "جنوب الجيزة، العمرانية، الطالبية، الهرم، بولاق الدكرور، الدقي، العجوزة، شمال الجيزة، والوراق"، ومركز ومدينة أبو النمرس، لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة 3 عصر اليوم.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه، لارتفاع نسبة العكارة لتصل لـ4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل، نتيجة هطول السيول في أطفيح والصف، مرورا بمسار مأخذ محطات "الجيزة، أبوالنمرس، جزيرة الدهب، إمبابة".

ولفتت الشركة إلى أنّ المروقات لم تستطع التخلص من العكارة، وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات، ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه في الشبكات تدريجيا.

وأعربت الشركة عن أسفها للعذر الخارج عن إرادتها، موضحة أنّها ستوفر سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وحال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.