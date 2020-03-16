جامعة القاهرة: نسعى لإحياء اللغة العربية

قال الدكتور عبدالله طهطاوي مساعد رئيس جامعة القاهرة للشؤون الثقافية، إنّ الجامعة تهتم بمبادرة إعادة إحياء اللغة العربية، التي أعلنها رئيس الجامعة.

وأضاف طهطاوي، خلال لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر، على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ المبادرة تستهدف إعادة إحياء اللغة العربية، والمقصد هنا ليس العربية الفصحى التراثية الخاصة بالمثقفين، لكن اللغة الفصحى البسيطة التي تجمع بين العامية والراقية، بحيث يتم تصحيح الأخطاء الشائعة في اللغة العربية.

وتابع مساعد رئيس جامعة القاهرة، أنّ هناك إقبال كبير من طلاب الجامعة للمشاركة في المبادرة، خاصة طلاب الكليات العملية الذين لم يستطيعوا دراسة اللغة العربية بشكل متخصص، كما يوجد إقبال من طلبة الدرسات العليا.

وأوضح أنّ المبادرة تضم مسابقات بين الطلاب المشاركين في مجالات "المقال، الشعر، القصة، المسرحية، الفيلم، والرواية"، وهناك لجنة مشكلة من المتخصصين في جامعات "القاهرة الإسكندرية، المنيا، حلوان، وعين شمس".

وأشار طهطاوي، ان هناك ايضا مبادرة اخري عن ريادة الاعمال، وهي تساعد الطالب علي وضع أفكار لمشروعات صغيرة، ولا تحتاج الي تكلفة مالية كبيرة، وذلك لمساعدتهم علي عدم انتظار الوظيفة وان يعمل في مشروعه الخاص.