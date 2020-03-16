جامعة الإسكندرية تبدأ بث المقررات إلكترونيا لطلاب الكليات

بدأت خدمة بث المقررات إلكترونيا لطلاب الكليات المختلفة بجامعة الإسكندرية، حيث يتم إتاحة استخدام الموقع الإلكتروني للجامعة والكليات، والصفحة الرسمية للجامعة، في تقديم المحاضرات للطلاب.

وقال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، وذلك في أعقاب توجيه رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالجامعات لمدة 15 يومًا، وفى إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الدراسة ستستمر في هذه الفترة من خلال النظم الإلكترونية والمنصات التعليمية الإلكترونية التفاعلية المختلفة، وذلك بجميع كليات الجامعة، والتي بالفعل بدأت منذ الأسبوع الماضي في إعداد محاضرات في معظم المقررات وسيتم بثها اعتباراً من اليوم على موقع الجامعة.

وقال إن الجامعة قطعت شوطاً كبيراً في مجال التحول الرقمي وهو ما يفيد الجامعة في الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات.

وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، قال رئيس الجامعة أنهم يستطيعون التقدم بطلب فتح مقرر إلكتروني لرفع المادة العلمية الخاصة بمقرراتهم الدراسية وذلك عن طريق ارسال طلب على البريد الالكتروني الخاص بمركز التعلم الالكتروني التابع لمركز خدمات تكنولوجيا المعلومات بجامعة الاسكندرية: elearning.alexu@gmail.com يوضح في الطلب اسم الكلية – اسم القسم – اسم المقرر – البريد الالكتروني الخاص بأستاذ المقرر والمدرسين المساعدين وقائمة بأسماء الطلاب والبريد الالكتروني الخاص بهم، وسيقوم فريق العمل في خلال ساعات بتخصيص المساحة الالكترونية للمقرر وإرسال معلومات الدخول الخاصة بأستاذ المقرر والطلاب.

كما سيقوم الفريق بمساعدة أستاذ المقرر وتسهيل عملية رفع المادة العلمية والعمل على حل المشكلات والرد على الاستفسارات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في أي وقت.