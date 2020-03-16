غلق 500 سنتر تعليمي في كفر الشيخ..وحملات على المقاهي  

غلق 500مركزاً للدروس الخصوصية فى كفر الشيخ..وحملات على المقاهى

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه جرى إغلاق أكثر من 500 مركز وسنتر للدروس الخصوصية منذ بدء الحملات بالمحافظة، مشيرة إلى أن حملات إغلاق سناتر الدروس الخصوصية بدائرة المحافظة مستمرة، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع قيادات مديرية أمن كفر الشيخ، ورؤساء مجالس المدن، مؤكدة على وجود حملات مستمرة في 13 مدينة ومركز.

وحذرت "كشك"، أصحاب السناتر والمعلمين من فض الشمع، لأنه سيعرض المخالف للحبس، وقالت إن عمليات الغلق تتم بإخراج الطلاب من السناتر، وغلق السنتر وتشميعه، وإزالة اللوحات التي تحمل أسماء المعلمين،وبعدها تتم عملية التشميع، وفي حالة وجود السنتر مغلق يتم تشميعه، وكتابة البيانات وعنوان السناتر وأصحابها .

وأكد مصدر بمديرية أمن كفر الشيخ، أنه جرى التنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المختلفة، لتنفيذ حملات لغلق المقاهي التى تقدم الشيشة، فضلاً عن مصادرة الشيشية والأدوات الموجودة فيها، حفاظاً علي سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية خوفا من فيروس "كورونا المستجد".