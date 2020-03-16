منع الشيشة في الغربية.. وتشكل لجنة عاجلة للإجراءات الوقائية من كورونا

وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بضرورة تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق مع مسؤولي مجالس المدن والأحياء وبالتعاون مع مسؤولي وقيادات مديرية أمن الغربية لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية الخاصة بفيروس كورونا على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة .

كما وجه محافظ الغربية اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بضرورة إتباع التعليمات والتشديد على منع تدخين الشيشة في المقاهي واستمرار عملية النظافة بالمحلات وغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافة .

وأكد محافظ الغربية في تعليماته على أهمية تنفيذ كافة الإشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها لعدم الزحام والاختلاط والحفاظ على المواطنين من انتقال العدوى.

وأعطى محافظ الغربية توجيهاته إلى وكلاء الوزارة ومديريات الصحة والتعليم والتموين والهيئة الطب البيطري بأهمية المباني الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة التهوية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه القرارات للحفاظ على صحة المواطنين وعدم نشر العدوى مشددا على أن الدولة تبذل المزيد من الجهد للحفاظ على صحة المواطنين.