بن سلمان يؤكد عزم المملكة تنسيق جهود مكافحة كورونا في مجموعة العشرين

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، من دولة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وتم خلال الاتصال بحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي.

وأكد ولي العهد، خلال الاتصال على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال، وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م، مؤكدا عزم المملكة تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وتخفيف أعبائه الاقتصادية وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.