عاجل.. إسبانيا تسجل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجّلت السلطات الإسبانية 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 8 آلاف و744 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 297، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبا عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، البلجيكي شارل ميشال، إنه قرر الدعوة إلى انعقاد قمة لأعضاء المجلس الأوروبي، على أن تتم عبر الفيديو، غداً الثلاثاء، موضحا في تغريدته أن القمة ستخصص للنقاش "في احتواء انتشار الفيروس وتأمين المواد الطبية الكافية، ودعم البحوث والحد من التراجع الاقتصادي"، وفقا لما ذكرته قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أنها تلقت تقارير عن 14 حالة وفاة و16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس "كوفيد-19" أمس الأحد، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3 آلاف و216 حالة وفاة و81039 إصابة حتى نهاية أمس الأحد.