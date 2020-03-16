مرافق واحد لمريض العيادات الخارجية منعا للتجمعات بـ"بني سويف الجامعي"

قال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن المستشفى بدأ في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تخفض التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد عميد كلية الطب في تصريحات لـ" الوطن"، أن الإجراءات تشمل عدم اصطحاب أي مريض عيادات خارجية سوى مرافق واحد فقط، كذلك منع الزيارات للمرضى المحتجزين داخل المستشفى، وتعدد أماكن الانتظار داخل المستشفى، بالإضافة إلى التعقيم المستمر والدائم بالكحول، وتوفير وسائل الحماية لدى الأطباء من أقنعة وغيرها، كذلك استخدام الكواشف للمرضى المترددين على المستشفى وتفقد عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، اليوم، المستشفى الجامعي، لمتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات داخل المستشفى وبخاصة العيادات الخارجية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العامة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.

وتابع عميد كلية الطب يرافقه الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، قسم الطوارئ لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على الإجراءات التي اتخذها المستشفى لعزل الحالات التي يشتبه بها والحرص على عدم وجود تجمعات بالمستشفى، تحسبا لحدوث عدوى، كذلك سرعة التعامل مع الحالات التي يشتبه بها واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح عميد كلية الطب، أن المستشفى على أتم استعداد للتعامل مع أي حالات يشتبه بها في ظل وجود أطباء أكفاء من الأمراض الصدرية والباطنة والتخدير، وكذلك طاقم تمريض مؤهل، مؤكدا عدم وجود أي حالات مصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة.