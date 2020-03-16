بسبب كورونا.. الأزهر: زائران فقط لأي مريض بمستشفيات الجامعة

أعلنت جامعة الأزهر حالة الطوارئ داخلها، واتخذت عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقامت بتطهير وتعقيم كافة المباني، وإخلاء المدن الجامعية (بنين وبنات ) في القاهرة والأقاليم، والبدء في تعقيمها وصيانتها وتجهيزها لاستقبال الطلاب بعد استقرار الأوضاع، بالإضافة إلى تأجيل الاختبارات التي كان من المقرر عقدها في هذين الأسبوعين لحين استقرار الأوضاع.

وأوضحت الجامعة - في بيان اليوم - أنه سيتم تأجيل الرحلات العلمية والتدريب الميداني والندوات وورش العمل والمؤتمرات لحين استقرار الأوضاع، وقصر الحضور في مناقشات الرسائل العلمية (ماجستير – دكتوراة) على لجنة المناقشة والحكم والباحث وعدد من المتخصصين من داخل الكلية، على أن تعقد المناقشة في مكان صحي.

وأشارت الجامعة إلى التواصل مع القوات المسلحة من خلال إدارات الحرب الكيميائية والأزمات والإطفاء والإنقاذ والشؤون المعنوية لتعقيم الجامعة، وأيضا التواصل مع وزارة الزراعة للاستمرار في عملية تعقيم المستشفيات وبعض الكليات بالجهود الذاتية.

وبينت أنه تم البدء في نظام التعليم عن بعد في كليات قطاعات (اللغة العربية – أصول الدين – الشريعة والقانون – التجارة)، وكذلك بعض الكليات العملية من خلال بث شرح الدروس التي كان من المقرر شرحها في هذين الأسبوعين على موقع الجامعة ومواقع الكليات المعنية، فضلا عن توفير بعض التطبيقات التي تساعد على نظام التعليم عن بعد للكليات.

ولفتت الجامعة إلى أنه تم توجيه المستشفيات بأن يكون الحد الأقصى لزيارة المريض في اليوم الواحد بواقع عدد 2 ( اثنين زائر) فقط بدءً من اليوم، وذلك حماية للمريض والزائرين والعاملين بالمستشفى، موضحة أنه تم التنبيه على الكليات والمستشفيات بأن يكون مجلس جامعة الأزهر وإدارة مواجهة الأزمات والكوارث في حالة انعقاد دائم والتواصل مع إدارة الجامعة في كل ما يستجد.