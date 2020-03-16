خصم شهرين لمدير إدارة ومفتش و5 أيام لعمال بأوقاف بني سويف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، خصم شهرين بدل صعود منبر لمدير إدارة أوقاف مركز بني سويف، ومفتش الأوقاف بالإدارة، وخصم 5 أيام من عمال عدد من المساجد، على خلفية استخدام مكبرات الصوت في عدد من المساجد، لبث الشائعات منها تلوث مياه الشرب، وحدوث زلزال.

ورفع الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، مذكرة إلى وزير الأوقاف، تفيد باستغلال مكبرات الصوت في عدد من المساجد بقرى مركز بني سويف، وإهناسيا، في غير المخصص لها، واستغلال بعض الأشخاص لمكبرات الصوت لبث الشائعات.

وقرر وزير الأوقاف، خصم شهرين بدل صعود منبر لمدير إدارة أوقاف بمركز بني سويف، وكذلك مفتش الإدارة، و5 أيام من العمال، بالإضافة إلى الإفادة ببيان مفصل بكيفية شغل وظيفة مدير إدارة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجري بمعرفة الشؤون القانونية في المديرية.

وفوجئ المواطنين بقرى إهناسيا بمركز بني سويف، باستغلال بعض الاشخاص لمكبرات الصوت، لبث شائعات عدم تناول مياه الشرب لأنها ملوثة، كذلك حدوث زلزال، ما آثار حالة من الفزع لديهم.

وفي السياق ذاته، قرر وزير الأوقاف، إيقاف إمام وخطيب مسجد أبو سبيحة بمدينة بني سويف، عن العمل 3 شهور، وإحالته للمحاكمة التأديبية، على خلفية خروجه عن موضوع خطبة الجمعة الماضية، ومد فترة الخطبة لأكثر من 35 دقيقة عن وقتها، وتحويله الخطبة عن فيروس الكورونا، واستخدامه عبارات في غير مواضعها.

جاء ذلك بناء على المذكرة المرفوعة من وكيل وزارة أوقاف بني سويف، أنه بناء عن التفتيش والمتابعة من المديرية، جرى رصد قيام أمام المسجد بالخروج عن الخطبة الموحدة المحددة سلفا.