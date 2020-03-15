انخفاض نسبة العكارة في نيل بني سويف والمياه مطابقة للمواصفات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أن نسبة العكارة بمياه النيل انخفضت بشكل كبير، وأن محطات المياه تعمل بنصف طاقاتها، وأن المياه المنتجة من المحطات مطابقة للمواصفات القياسية.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه تم ضخ مياه الشرب في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، لكن بضغط منخفض، نظرًا لعمل المحطات بنصف طاقتها.

وأكدت الشركة تشغيل المحطات بكامل طاقاتها قريبًا جدًا، وستنتهي المشكلة نهائيًا، وذلك مع انتهاء العكارة بشكل نهائي التي تعرضت لها مياه النيل بسبب السيول التي تدفقت بشدة خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت الشركة أنه في مثل هذه الأزمات والظروف الخارجة عن الإرادة، مثل العكارة التي تعرضت لها مياه النيل، يتم اللجوء في المحطات الكبيرة إلى تشغيلها بنصف طاقتها، لإنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية، بينما المحطات الصغيرة لا يتم تشغيلها، ما يؤدي إلى ضعف في الخدمة.