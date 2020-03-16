صور.. إغلاق 730 مركزا للدروس الخصوصية و5 حضانات في كفر الشيخ

أكدت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حمال نور الدين، المحافظ، ومتابعة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، إغلاق نحو 730 مركزاً للدروس الخصوصية ضمن الحملات التي بدأت منذ أول أمس بعد قرار تعليق الدراسة ومنع التجمعات، وذلك بالتعاون مع قيادات مديرية الأمن، ورؤساء مجالس المدن.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن حملات غلق سناتر الدروس الخصوصية بالمحافظة، لليوم الثالث على التوالي، وكذلك هناك حملات مماثلة في 13 مدينة ومركزا، لغلق السناتر، وإن عدد الحملات التي تم شنها بمدينة كفر الشيخ 4 حملات أسفرت عن غلق 300 مركز وسنتر للدروس الخصوصية، وبلغ عدد السناتر التي تم غلقها على مستوى المحافظة 730 سنتر و5 حضانات.

وأضافت أن الحملة رافقها الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورضا عبدالمنعم فايد، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، والمهندس وائل فرج، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ، وعدد من قيادات مجلس مدينة الرياض وقوة أمنية ضمت اللواء جمال سيمون والعميد محمود الكموني، مأمور قسم أول، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول، ومعاونيه النقيبين بهاء الشافعي، وعادل اصف، والمقدم أحمد عبدالسلام مدير إدارة المرافق، وعدد من قيادات المديرية، مشيرة إلى أن حملات السناتر مستمرة ليلا ونهاراً، مؤكدة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ مصمم على غلق كل السناتر ولم يتم فتحها، والقضاء على التعليم الموازي.