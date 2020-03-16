لنشر شائعات عن كورونا.. أعلى الإعلام يحجب موقعين ويغلق 6 صفحات شخصية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حجب موقعين إخباريين لمدة 6 أشهر، لنقلهما أخبارا كاذبة بشأن فيروس كورونا، وهما الجمهورية اليوم أون لاين وهنا عدن.

كما قرر المجلس توجيه إنذار بإغلاق 6 صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، لترديدها أخبارا كاذبة عن الفيروس بحسب القرار.

وحصلت الوطن على قائمة بأسماء الصفحات وهي: الصفحة الرسمية لطلاب جامعة القاهرة على الفيس بوك، صفحة شباب في الخير بالصواف، د. غادة الجوهري، صفحة trust، صفحة 5th settlement، صفحة haytham el sedfawy".

وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية، التي دأبت على نقل وترويج الشائعات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب بيان له.

وأهاب المجلس بمستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي، عدم ترويج الأخبار الكاذبة التي تقوم صفحات مشبوهة ببثها وتثير القلق لدى الرأي العام، باستخدام معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

ويؤكد المجلس أنّ السلطات المختصة المسؤولة عن مواجهة فيروس كورونا تتعامل بشفافية تامة وتعلن بشكل لحظي عن أي أخبار خاصة بالوباء، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر ومؤتمرات مجلس الوزارء.

وأشاد المجلس دور وسائل الإعلام المختلفة في عرض خطورة الفيروس ووسائل الوقاية منه ونشر كل ما يتعلق بالشأن المصري دون تهويل أو تهوين، وبشكل احترافي يقدم المعلومات الصحيحة التي يحتاجها المجتمع عن طريق الاستعانة بالشخصيات المؤهلة.

ويثمّن المجلس دور الهيئة الوطنية للإعلام في الترويج للقنوات التعليمية التي تبثها قنواتها، باعتبارها بديلا متميزا ومجانيا يفيد الطلاب والعملية التعليمية.

كما يحث المجلس وسائل الإعلام للتوسع في بث عناوين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة، وبينها المرور والسجل المدني وهيئة الاستثمار وغيرها للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات اللازمة لهم من المنازل.

وأعلن المجلس تلقيه شكاوى المواطنين من أي مواقع إعلامية أو صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر أخبار كاذبة، على رقم واتس آب 01090004169.