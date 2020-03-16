مدبولي: مش عايزين ولادنا ينزلوا الشارع حتى لا تتنشر عدوى كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ "أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة تزداد، ولكن ليس كما يحدث بالدول الأخرى، ولكنها تزداد"، داعيًا لعدم الاستخفاف به حتى لا يأخذنا لمنطقة سيئة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، منذ قليل، "مش عايزين نلاقي أولادنا في الشوارع والأماكن العامة كما حدث الأيام الماضية"، داعيا للحد من التجمعات ومن أي تصرف لنشر العدوى بين المواطنين.

مدبولي يطالب المواطنين بعدم التكالب على السلع

وطالب رئيس الوزراء بعدم التكالب على السلع، مؤكدا أن السلع متاحة لشهور مقبلة، معلنا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المشددة حيال تغيب سلعة معينة بقصد أو استغلالها.

اتخاذ الإجراءات المشددة حيال تغيب سلعة معينة بقصد أو استغلالها

وأكد وحود حملة تطهير لكل الفنادق خلال فترة تعليق الطيران، مضيفا "نعمل لشيء واحد فقط لصالح المواطن المصري".

وأكد رئيس الوزراء، أنَّ قطاع الطيران ستكون للشركة الوطنية خسائر مقدرة باثنان وربع مليار جنيه، وكلها في سبيل حماية المصريين من انتشار الوباء.