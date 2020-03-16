عبدالغفار: لدينا 113 مستشفى جامعي بالمحافظات مستعدون لمواجهة كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه يوجد 113 مستشفى جامعي موزعين على أنحاء الجمهورية في المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن آخر بيان إحصائي في عام 2019 تردد على المستشفيات الجامعية أكثر من 20 مليون و500 ألف زيارة للمستشفيات الجامعية.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنه يوجد تكامل وتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمة صحية متكاملة للمريض، مشيرا إلى أن الحالات المؤكدة التي يثبت إصابتها بفيروس كورونا يتم نقلها لمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة، وفي المقابل المستشفيات التي يتم إخلائها ليتم العزل فيها، يتم تحويل المرضى إلى المستشفيات الجامعية حتي يتلقوا العلاج من الأمراض الأخرى.

وتابع أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية أصبحت تقدم خدمة الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية قبل إعلان منظمة الصحة العالمية أن المرض أصبح وباء في المحافظات التي يتم تحديدها، موضحا أنه كلما كان الاشتباه أكثر وضوحا عند المواطن كلما كان أسهل في تلقي العلاج.