"شنودة الثالث" أحد أكثر البطاركة جلوسا على كرسي البابا ورسامة للأساقفة

تحل غدا الثلاثاء، الذكرى الثامنة لوفاة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 للكنيسة الذي توفي في 17 مارس 2012.

ويعد البابا شنودة ثاني أكبر بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ عام 1809 جلوسا على الكرسي البابوي، إذ جلس على الكرسي البابوي لمدة 40 عامًا و4 أشهر، ليلي البابا كيرلس الخامس الذي جلس على الكرسي البابوي لمدة 52 عاما و9 أشهر.

كما يعد البابا شنودة أكثر بابوات الكنيسة رسامة لمطارنة وأساقفة حيث رسم خلال عهده 116 مطرانا وأسقفا فضلا عن خور أيبسكوبوس –أسقف قرى، فقد كان عدد الأساقفة والمطارنة فور جلوسه على الكرسي البابوي في عام 1971 نحو 27 مطرانا وأسقفا، ليقوم بحركة الرسامات تلك منذ 1971 حتى 2012، فضلا عن رسامة 5 أساقفة للكنيسة الأرثوذكسية في إريتريا عام 1994، فيما بلغ عدد المطارنة والأساقفة الذين توفوا في عهد البابا شنودة لنحو 41 مطرانا وأسقفا، وتم عزل أسقفين في عهده هما الأنبا متياس أسقف المحلة والأنبا أمونيوس أسقف الأقصر، فيما من قرر استبعادهم من الأساقفة الآخرين عادوا لمناصبهم.

والبابا شنودة اسمه الحقيقي "نظير جيد" ولد في قرية سلام بمحافظة أسيوط، في 3 أغسطس 1923، تخرج بكلية الآداب قسم التاريخ جامعة القاهرة، وفي عام 1947 التحق بالكلية الإكليريكية القسم المسائي قبل أن يحصل على بكالوريوس اللاهوت عام 1950 ويكون الأول على دفعته ويعين مدرسا بالكلية الإكليريكية نظرا لنبوغه وتفوقه.

وترهبن في دير العذراء السريان بوادي النطرون تحت اسم "الراهب أنطونيوس السرياني" في 18 يوليو 1954، وتتلمذ "أنطونيوس" على يد الأب متى المسكين، وذهبا معا في دروب الرهبنة، وترشحا سويا إلى الكرسي البابوي عام 1956، قبل أن يتم استبعادهم ويأتي البابا كيرلس السادس بطريركا للكنيسة، والذي قرر الأخير في 10 مايو 1959 تعيين القس أنطونيوس السرياني في سكرتاريته وبعدها بسنوات وتحديدا في 30 سبتمبر 1962 سيمه أسقفا للتعليم باسم "الأنبا شنودة"، حتى وصل به في 1971 جالسا على الكرسي البابوي، وتوفي في 17 مارس 2012.