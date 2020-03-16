بـ أرقام شكاوى ومناشدة للمواطنين.. كيف واجهت الحكومة التكالب على السلع؟

أظهرت أزمة فيروس كورونا الجديد، حالة الغش التجاري لدى بعض من حاولوا استغلال الوضع الحالي لتحقيق أرباح ومكاسب شخصية تمثلت في احتكار المستلزمات الطبية ومضاعفة أسعارها، ما دفع الحكومة المصرية إلى التعامل بشكل صارم مع هؤلاء المستغلين للأزمة بخطوات عدة كان آخرها مناشدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للمواطنين بعدم التكالب على السلع في المتاجر المختلفة منعا لحدوث أزمة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده برفقة عدد من الوزراء، لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر.

جهود الحكومة المصرية للتصدي لأي أزمات في السلع المتاحة في الأسواق سواء كانت الطبية أو السلع العذائية، بدأت بتشديد "مدبولي"، خلال اجتماع مع وزيري التموين والزراعة، أمس، على أهمية التعامل بـ"قبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، قائلاً: "تعاملوا معهم بمنتهى الشدة، لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات".

من ناحية أخرى، كلف رئيس الوزراء مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

أرقام جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن تجاوز الأسعار

وفي إطار مواجهة الأزمة، أعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، للإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار بشأن المطهرات الطبية، الكحول، منعا للاستغلال، وتم تخصيص الخط الساخن 19588 لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يخص رفع أسعار السلع، ورقم واتس أب 01281661880، ورقم واتس أب للمحافظات 01030000602

كما يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك.

الإفتاء: من يحجب السلع ويرفع أسعارها خلال أزمة كورونا "مفسد في الأرض"

من ناحية مؤسسات الدولة الدينية، قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن انتشار فيروس كورونا في العالم هو اختبار من الله، لافتا إلى أنه يجب أن نخرج من هذه الأزمة بمزيد من التعاون والإحساس ببعضنا البعض، وهو اختبار تعاون ويجب الخروج من هذه الأزمة سالمين، كما حذر من استغلالها في احتكار ورفع الأسعار على الناس واستغلال حاجتهم دون النظر إلى المعني الإنساني الذي يحتم علينا جميعا أن نتعاون في هذا الوقت.