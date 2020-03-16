ضبط 3 من مروجي شائعات كورونا.. والبحث عن صاحب رسالة أونكل رأفت

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 من مروجي الشائعات حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية تبحث عن شخص بث رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اقتراب صدور قرار بحظر التجوال نهائيا يوم الثلاثاء المقبل، بسبب كورونا، وقال فيها: "أنا كلمت أونكل رأفت.. هو شغال في الرياسة.. وقال لي إنه هيكون فيه حظر تجول يوم الثلاثاء".

وأوضح المصدر أن محتوى الرسالة الصوتية التي جرى بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسعى لبث الرعب والهلع بين المواطنين.