"الوزراء" بعد نفي 5 شائعات بشأن كورونا: مستمرون في محاربة الأكاذيب

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الجولة مستمرة في حرب الوعي والتصدي للشائعات، موضحا أنه خلال الساعتين الماضيتين تم تكذيب 5 شائعات، والتي من ضمنها حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة "dmc"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هذه الشائعة أطلقها أحد الأشخاص عبر رسالة صوتية بـ"واتساب" ودعا المواطنين للنزول لشراء احتياجاتهم من السلع.

وأشار"يونس" إلى أن هناك شائعة أخرى بقطع المياه بشكل كامل في القاهرة والجيزة لمدة 3 أيام، كما تم تكذيب شائعة إلغاء الترم الثاني، إضافة إلى شائعة عن انتشار الجراد في مصر، والشائعة الأخيرة أن هناك إجازات لكل العاملين في الدولة، مؤكدا أنه لا يوجد قرار بذلك، مطالبا المواطنين بعدم الحصول على معلومات إلا عبر الأجهزة الرسمية.