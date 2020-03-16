رئيس وزراء كندا: أربعة مطارات كندية فقط ستستقبل الرحلات الدولية

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم، إغلاق حدود بلاده أمام أي شخص ليس مواطنًا أو مقيمًا دائمًا وسط انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال ترودو، من أمام مقر إقامته اليوم، حيث عزل نفسه بعد إصابة زوجته بفيروس "كورونا المستجد"، إن أربعة مطارات كندية فقط ستستقبل الرحلات الدولية: وهي تورنتو ومونتريال وفانكوفر وكالجاري، مشددًا على أن أي كندي في الخارج يجب أن يضع خططًا فورية للعودة.

وقال "اسمحوا لي أن أكون واضحًا ، إذا كنت في الخارج ، فقد حان الوقت للعودة إلى الوطن." واختتم ترودو بالقول إن قيود السفر هذه لن تنطبق على البضائع، مما يعني أن التدفق المستمر للسلع والإمدادات يمكن أن يستمر في التدفق إلى كندا.