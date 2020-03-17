عشان تفرح ست الحبايب.. أسعار تورتة وشيكولاتة عيد الأم في محال الحلويات

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم عيد الأم، 21 مارس الجاري، وتقدم عدد من محال الحلويات تورته أو شيكولاتة لتقديمها للأم احتفالا بها وتعبيرا عن الحب والامتنان، ورصدت "الوطن" أسعارها كالتالي:

أسعار تورتة عيد الأم

تراوحت أسعار تورتة عيد الأم بين 200 و400 جنيه باختلاف الحجم.

أسعار بوكس شيكولاتة عيد الأم

اختلفت أسعار بوكس شيكولاتة عيد الأم بين 150 حتى 350 باختلاف النوع والحجم.

أسعار بوكيه شيكولاتة عيد الأم

بدأت أسعار بوكيه شيكولاتة عيد الأم في محلات الحلويات من 200 جنيه حتى 1000 جنيه باختلاف الحجم ونوع الشيكولاتة.