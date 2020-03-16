المياه أغرقت بيته.. "عم محمد" مسن كفيف: بستغيث بكل القلوب الرحيمة

"مش لاقي مكان أعيش فيه والمطرة غرقتني أنا وابني".. كلمات عبر بها "عم محمد" بقلب يتمزق، عن حزنه على حاله، حيث اختاره القدر لأن تطال مياه الأمطار شقته وتفسد ما بها من مقتنيات بسيطة، لذا اقترحت عليه زوجة نجله تصوير فيديو ينشره، أملًا في الحصول على المساعدة، لإنقاذه مما هو فيه، حتى يعيش حياته بشكل طبيعي، ولتتخلص هي من الكابوس الذي تحياه يوميًا.

مناجاة أصحاب القلوب الرحيمة من خلال مقطع الفيديو، كان هدف صفاء عبدالفتاح، زوجة نجل "عم محمد" ذلك الرجل المُسن، فاقد النظر، ذو أطراف مشوهه، وفقًا لما وصفت "صفاء" لـ"الوطن"، لافتة إلى أنه يعيش رفقة زوجته المسنة، ونجله الكبير صاحب الـ46 عامًا والذي وُلد بتأخر عقلي.

منزل "عم محمد" نالت منه مياه الأمطار، التي هطلت بقوة يومي الخميس والجمعة الماضيين، ضمن موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظات مصر، لتؤثر على أسرته المريضة وتزيد على أوجاعهم وجعا، وكأن الوضع كان ينقصه أن يغرق المنزل بالمياه، ما جعل الرجل الكفيف يفيض به الكيل ويعرض شكواه خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على حد قول "صفاء".

الإيجار الشهري لشقة "عم محمد" يصل لـ910 جنيهات، ولم يستطع صاحب الـ67 عاما، أن يسدده منذ نحو عام، حيث لا يوجد لديه دخل سوى معاشه الذي لا يتعدى الـ360 جنيهًا، وهو ما يحتاجه "عم محمد" حتى لا يطرد من منزله.

يعيش الرجل في شارع عبدالله رفاعي بمنطقة المرج الجديدة، على إعانات أهل الخير، وبحسب حديث زوجة نجله، "ساعات بتيجي علينا أيام مبناكلش فيها عشان نقدر نوفر علاج لينا، خصوصًا إن جوزي كمان عنده مرض في العمود الفقري أشبه بالسرطان، وأنا مش بشتغل عشان بربي 3 أولاد، وملناش مصدر رزق غير المساعدات".

وناشدت "صفاء" المسؤولين وأهل الخير بمساعدة "عم محمد" لحمايته وإصلاح منزله الذي تضرر من الأمطار، ودفع إيجار شقته وإيجاد مشروع صغير يكسب منه الرزق.