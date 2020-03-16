وزيرة الصحة عن إصابات كورونا: إيطاليين زودوا الموضوع عندنا في الدقهلية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر مرت بمرحلتين في فيروس كورونا، حيث تم رصد أول حالة في 13 فبراير الماضي وكانت إيجابية بدون أعراض وخرج بعد تعافيه وتماثله للشفاء، ومن هذا التوقيت وحتى يوم 1 مارس لم يتم رصد أي حالات، حتى بدأت الحالات تظهر بالتدريج.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن يوم 7 مارس تم اكتشاف بؤرة للفيروس وهو المركب النيلي الذي كان متجها من أسوان إلى الأقصر وتم رصد عليه 45 حالة مصابة إيجابية وبدون أعراض، فضلًا عن 3 حالات أخرى في الغردقة وكانوا أيضًا ممكن أصيبوا بسبب المركب.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه جرت محاصرة المخالطين وتم إجراء فحص للجميع وبدأت تظهر عينات المخالطين تباعًا، مؤكدة أن السيدة التي تم اكتشاف حالتها في الدقهلية وتوفيت كانت قد خالطت شبانا من إيطاليا، "المعروف في القرية بتاعتهم إنهم بيسافروا إيطاليا ديما، وكان في مناسبة في البلد والإيطاليين جم هذه القرية، و زودوا الأسكور عندنا في الإصابات".