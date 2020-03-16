وزيرة الصحة تتوقع زيادة في أعداد المصابين بـ كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة أجرت التقصي اللازم حول السيدة التي توفيت بفيروس كورونا في محافظة الدقهلية، حيث إن عددا كبيرا من المصابين بفيروس كورونا لم يظهر عليهم أعراض، ولم يتم اكتشافهم سوى من نظام التقصي، موضحة أن حالتي الوفاة من الأجانب كانوا لأشخاص حالتهم غير مستقرة ومتقدمين في العمر.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن أحد أقارب السيدة بالدقهلية والتي توفيت بالفيروس ثبت إيجابية إصابته وتوفي، مضيفة: "أخذنا الإجراءات الاحترازية وعملنا التقصي بشكل كبير جدًا وخدنا كل الإجراءات، متوقع فيه زيادات".

وأشادت وزيرة الصحة والسكان، بالقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية مثل تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين وتعليق حركة الطيران بدءا من الخميس المقبل وحتى 31 مارس، وكذلك تقليل المتواجدين في أماكن العمل "اللي وجودهم مش ملح، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل"، تلك الإجراءات من شأنها غلق دخول أشخاص مصابين بالفيروس من الخارج والسيطرة على المتواجدين.