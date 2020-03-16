الدقهلية تسجل ثاني وفيات كورونا المستجد.. "عمره 50 سنة"

ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" بمحافظة الدقهلية اليوم، إلى إثنين بعد إعلان وزارة الصحة في بيانها الرسمي بوفاة ثاني حالة من الدقهلية.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية، أن المتوفي يدعى "أحمد علي عبدالعزيز عامر، 50 سنة"، موظف بالضرائب العامة، ومقيم بمدينة بلقاس ومتزوج ولديه ولدين و3 بنات.

وأكد عدد من أهالي بلقاس، أن المتوفي لديه نجل يدرس في دولة أوكرانيا، وزار أسرته مؤخرا في مدينة بلقاس وغادر في أول مارس الجاري، ورجحت المصادر أنه قد يكون نقل العدوى لأسرته.

وكشفت مصادر بالصحة، أن المتوفي توجه لمستشفى بلقاس، يوم الأربعاء الماضي، يعاني من التهاب رئوي حاد ومصاب بالضغط والسكر، وجرى أخذ مسحة منه يوم الخميس، في إطار الترصد لفيروس كورونا، وجاءت النتائج صباح يوم الجمعة، تبين إيجابيتها للفيروس، وجرى نقله على الفور في سيارة إسعاف معقمة ذاتيا إلى العزل بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وتوفي صباح اليوم الإثنين.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت عن وفاة أول حالة مصرية بفيروس كورونا "كوفيد- 19" أمس، لسيدة تدعى عطيات محمد إبراهيم، 60 سنة من قرية "السماحية الكبرى" مركز بلقاس، وجرى دفنها في قريتها وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة.