وزير الزراعة: ننسق مع الصحة لتطهير كل المنشآت ذات الكثافة بالمحافظات

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجرى التنسيق مع وزارة الصحة، بشأن تطهير كل المنشآت ذات الكثافة العالية، في المحافظات.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن كل المنتجات التي لها أصل حيواني، يجري فحصها دوريا، للتأكد من إصابتها بملوثات فيروس كورونا، في كل مراحل تصنيعها.

وأشار إلى أنه يجرى فحص لكل الحيوانات المستوردة أو الأليفة بصحبة الركاب، ويجري وضعها حجر صحي لمدة 33 يوم، وإعطائها العلاجات اللازمة، وتظل في فترة الحجر، حتى نتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا، أو أمراض أخرى.

واتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجراءات وقائية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا، بدأت صباح اليوم، بتوفير أجهزة الكشف عن كورونا.

ونشرت الوزارة، أجهزة الكشف عن ارتفاع درجة الحرارة والضغط، في مداخل ومخارج الوزارة والقطاعات التابعة لها، لاستقبال الموظفين والزوار والضيوف.

كما وفرت الوزارة، سوائل تعقيم لزوار الوزارة والعاملين بها، ورش بشكل مستمر للمكاتب والمداخل والمخارج ودورات المياه والطرقات.

كما جرى توفير لجنة طبية ثابتة، في إدارة العلاقات العامة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للكشف عن الموظفين الذين يعانون من أي أعراض مرضية، فضلا عن تثبيت بنارات إرشادية في كل القطاعات والمداخل، للتعريف بكورونا وإجراءات الوقاية منها.