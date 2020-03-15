"الزراعة": بعض المحاصيل كالقمح نضجت بسبب موجة الأمطار الماضية

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجب اللجوء إلى أسلوب الزراعة الحديثة.

وأضاف وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية بإجراءات استباقية: "إدينا تعليمات للناس بعدم ري الأرض، بسبب موجة المطر، وفي ناس مسمعتش وروت المحاصيل، وبالتالي اللي روى الأرض تعرض لقدر من الضرر".

وأكد أهمية اتباع إرشادات أجهزة ومؤسسات الدولة، موضحًا، أن هناك نسبة كبيرة من المحاصيل مثل القمح والشعير والتين نمت ونضجت.

وأردف أن من فوائد الأمطار أنها غسلت أشجار البساتين مثل فاكهة المانجو من العفن والبكتيريا المتكونة عليها، كما استفادت أيضًا المناطق الصحراوية والوديان والمراعي الطبيعية.

وحول الثروة الحيوانية، قال وزير الزراعة إنها لم تتأثر سلبًا من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد مؤخرًا: "قدمنا نصائح بالتعامل مع مخازن العلف منعًا لوجود الرطوبة، وتنشيف التربة في بعض المزارع المتعرشة".