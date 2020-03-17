وزير التعليم: الطالب بقى عبد للدروس وفقد القدرة على التعليم الذاتي

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على انزعاج بعض طلاب الثانوية العامة من إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

وقال "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "التغيير الجاري في الأصل في منظومة التعليم يهدف إلى القضاء على هذه القصة، فالدروس الخصوصية ليست أسلوبا تربويا ولا منهجيا في التعليم وبناء الإنسان".

وأشار إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا وضعت يدها على لب الداء، مشيرا إلى انزعاج الشباب والفتيات من إلغاء الدروس الخصوصية يعكس أزمة حقيقية، فالطالب في هذه المرحلة فقد القدرة على التعليم الذاتي، وأصبح عبدا للدروس، وهذه كارثة وهذا ليس نوعية الطالب او المواطن الذي نريده في المستقبل.

ولفت، إلى أن أزمة كورونا ستولد حلول ممنطقة من رحم هذه الازمة، متوقعاً أن تؤدي الأزمة للجوء الطالب للحلول المعرفية الحديثة.

وقال شوقي إن امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل ستكون على النظام القديم، متابعًا: "محدش جه جنبهم أصلا، وهما أصلا مش بيروحوا المدرسة، وكان اعتمادهم الرئيسي على سناتر الدروس الخصوصية".

وواصل: "إحنا في أزمة، وإذا كنا بنقفل مطارات وغيرها لازم الناس كلها تتعب، ماعندناش حلول سحرية لكل مشكلة، الناس في الثانوية العامة المعتمدة على الدروس الخصوصية إنهم اتعودوا عبر أزمة مزمنة على التعليم عبر التلقين".

واستطرد وزير التعليم، أن لدى طلاب الثانوية العامة مادة غنية يمكن الاعتماد عليها عبر مواقع الوزارة أو بنك المعرفة أو المنصة الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة من أكثر الوزارات التي تشهد تحولا رقميا كبيرا، ولديها مادة علمية حقيقية، وهناك مجهود إضافي على مستوى المحافظات، وفيه مدارس مجتهدة وعاملة مجموعات أونلاين، والناس لما بتلاقي محتوى كويس بتوصله سواء بالموبايل أو السايبر أو غيره.