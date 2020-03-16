وزير الزراعة: السلع متوفرة في الأسواق.. وعلى الناس ألا تنزعج

نفى الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بوجود نقص في المخزون الإستراتيجي للمنتجات الزراعية، مؤكدا أن هذه الأقاويل "شائعات".

وأضاف القصير، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مصر أكبر دولة في زراعة الزيتون، ونصدر كميات كبيرة من البطاطس.

وأكد أن مصر لديها مجموعة من الإنتاج الزراعي والنباتات، أصبحنا نحتل مركزا قويا، وبالتالي المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق متوفر، "يجب على الناس ألا تنزعج، والناس تغير ثقافتها".

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، اليوم، بعدم التكالب على السلع، مؤكدا أن السلع متاحة لشهور مقبلة، معلنا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المشددة حيال تغيب سلعة معينة بقصد أو استغلالها.