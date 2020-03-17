شوقي يكشف سيناريوهات التعامل مع الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستجرى في موعدها دون تغيير، مفسرًا ذلك بأن تعطيل الدراسة بالحضور تتعلق بتقليص فرص التجمعات، لكن بالنسبة للامتحانات يمكن عقدها بآلية معينة.

وأوضح "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، أن الامتحانات ستجرى داخل اللجان بمسافات محددة بين الطلبة، وسيجرى تعقيمها بالتنسيق مع وزارة الصحة والمؤسسات، ولدينا سيناريو واضح لعملية التعقيم قبل وبعد أداء الامتحان وفي أثناء انعقاده أيضا.

وأشار وزير التعليم، إلى أن الامتحانات، وخاصة الثانوية العامة لها جدول محدد ينبغي اتباعه للمراحل المترتبة عليه من تنسيق وخلافه، وهو أمر يتعلق بمستقبل الطلاب ولايمكن تخطيه.

وأوضح "شوقي"، أنه في حالة استئناف العملية الدراسية، فإن لدى الوزارة السيناريوهات الجاهزة، ولن يجرى تقليص ساعاتها، مشيرًا إلى أن الحل إما إيقاف أو استئناف، وموضحًا أنه لم يكن ضد قرار تعليق الدراسة أبداً لكن القرار يسير وفقاً للمستجدات الخاصة بتعاظم الحالة.