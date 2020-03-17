"التضامن" تتابع حالة "عم محمد" المتضرر من الأمطار: روحناله وشوفنا طلباته

قال الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تابعت حالة "عم محمد" الذي تضرر منزله من الأمطار، نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي مرت بها البلاد في الأيام الماضية.

وأضاف "العقبي"، لـ"الوطن"، أنه تم التواصل مع الرجل المسن والذي يتقاضى معاش تكافل وكرامة، وأيضًا تواصلنا مع نجله والذي يتقاضى معاشًا أيضًا، وعلمنا معاناته مع المرض، وتم الاستماع إلى طلباتهم.

وظهر "عم محمد" ذلك الرجل المُسن، فاقد النظر، ذو أطراف مشوهة، في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يناشد أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدته، بعد أن نالت مياه الأمطار من شقته والتي يعيش فيها برفقة زوجته المسنة ونجله المعاق، وأغرقتها دون حول منه أو قوة.