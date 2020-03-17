مصطفى بكري: قطر لها علاقة بتقرير الجارديان المزيف حول كورونا في مصر

قال الكاتب الصحفي، إنه لا يعرف على أي أساس، استندت جريدة الجارديان البريطانية، حول أعداد المصابين في مصر جراء فيروس كورونا، موضحًا أن الجريدة، تتحدث عن استنادها لتحقيق مصدره صحفي كندي، تحدث بمنطق التخمين، وفشل في نشر هذا البحث، من الناحية العلمية، لعدم الاعتراف به فاضطر لنشره بالجريدة.

وأكد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ليس لدى الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، ما يجري إخفاؤه، ومنظمة الصحة العالمية، طرف مشترك في كل الخطوات، التي يجري اتخاذها حيال فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الجارديان، تخلت عن المنهجية والمسؤولية الأخلاقية، وقامت بتزييف الحقائق بهدف ضرب الاستقرار وثقة المواطن في الدولة"، مضيفا "نحن أمام أجندة محددة تستهدف إرسال رسائل معينة، معتمدين على معلومات مغلوطة".

ولفت مصطفى بكري، إلى أن "هناك قواسم مشتركة بين الجارديان والجزيرة والأبواق الإخوانية، التي تستهدف مصر، وقطر اشترت حوالي 20% من الجارديان".