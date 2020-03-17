"مستشار المالية": تخفيض الشرائح الضريبية هو جني ثمار الإصلاح الاقتصادي

اعتبر رامي يوسف مستشار وزير المالية للضرائب، أن تخفيض الشرائح الضريبية، هو نتيجة لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن من يحصل على دخل سنوي يصل لـ24 ألف جنيه، معفى تمامًا من الضرائب، مشيرًا إلى أن هذا الأجر، يعتبر الحد الأدني السنوي للأجور.

وأوضح يوسف، أن الشريحة التي يحصل فيها المواطن على دخل سنوي من 24 ألف لـ30 ألف، انخفضت نسبة الضريبة فيها من 10% لـ2.5%.

وأشار إلى أن من يحصل على دخل سنوي من 30 لـ45 ألف أصبحت الضريبة، بنسبة 10%، بدلًا من 15% في القانون القديم.

ولفت يوسف، إلى أن من يحصل على أجر سنوي يتراوح بين 45 لـ60 ألف جنيه، سيدفع ضريبة بنسبة 15%، ومن يحصل دخل سنوي من 60 ألف لـ200 ألف، سيدفع 20% ضريبة، ومن سيحصل على دخل من 200 لـ400 ألف، سيدفع 22.5% ضريبة، مشيرًا إلى أن من يحصل على دخل أكثر من 400 ألف سيدفع 25% كضرائب.