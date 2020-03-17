"طابور الطعام 3 ساعات".. مصري في إيطاليا: الخروج دون تصريح أصبح جريمة

سجلت إيطاليا، الأحد، حدوث 368 حالة وفاة في يوم واحد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 1809 وفيات، حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "أنسا".

وقالت وكالة أنسا إن الإحصاءات الجديدة أظهرتها بيانات وكالة الحماية المدنية الإيطالية، بزيادة قدرها 368 حالة وفاة.

ونقلت وكالة أنسا عن مفوض الطوارئ بوكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي، قوله بشفاء 2335 شخصًا في إيطاليا بعد الإصابة بالفيروس التاجي.

وقال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن نتيجة الحظر التي تمر بها إيطاليا ستتظهر نتائجها بعد أسبوع، فأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مرعبة، وهناك حوالي 20 ألف مصاب.

وأضاف إسكندر لـ"الوطن": "مسموح لنا أن يخرج فرد واحد فقط من الأسرة لشراء مستلزمات المنزل من الطعام، وآخر موعد للمحال التجارية الساعة السادسة مساء والطوابير طويلة جدا تستمر لثلاث ساعات، أما كبار السن وذوي الإعاقة والنساء يدخلون دون انتظار".

وتابع: "لا يوجد عجز في الغذاء والمخازن ممتلئة، ومن يسمح لهم بالسفر بين الشمال والجنوب في إيطاليا سوى السائقين الذين ينقلون الطعام، والمسافرين للعلاج أو بتصريح مسبق وكتابة إقرار على نفسه".

وتبقى منطقة لومبارديا شمالي البلاد الأكثر تضررا، مع وفاة 1218 شخصا فيها وإصابة 13272.

وأعربت السلطات المحلية في لومبارديا عن قلقها حيال قدرات نظامها الاستشفائي.

وكان حاكم المنطقة إتيليو فونتانا حذر في مقابلة تليفزيونية، الأحد، من أن "الأرقام تواصل الارتفاع، سنصل قريبا إلى مرحلة نفتقر فيها إلى عدد الأسرّة المطلوبة".

ويرقد نحو 800 شخص في أقسام العناية المركزة في المنطقة، فيما أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه يعير "الوضع في لومبارديا اهتماما خاصا".