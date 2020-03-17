طقس اليوم الثلاثاء 17-3-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، ويكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 أمتار ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 13 18

شبين الكوم 12 18

طنطا 12 18

دمنهور 12 17

الإسكندرية 14 17

بلطيم 15 17

مطروح 12 16

السلوم 10 17

سيوة 11 21

بورسعيد 15 18

دمياط 15 19

الزقازيق 13 18

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 20

العريش 12 20

رفح 11 19

رأس سدر 15 20

نخل 10 19

نويبع 18 23

طابا 16 22

كاترين 08 14

الطور 15 23

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 18 27

مرسى علم 17 26

الفيوم 13 21

بني سويف 12 21

المنيا 12 23

أسيوط 13 24

سوهاج 14 25

قنا 15 28

الأقصر 15 29

أسوان 15 29

أبوسمبل 15 30

الوادى الجديد 15 29

شلاتين 21 29

ابو رماد 22 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 23 27

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 19 33

المدينة 15 31

الرياض 20 32

المنامة 20 26

أبوظبي 22 32

الدوحة 22 26

الكويت 16 28

دمشق 05 18

بيروت 12 19

عمان 04 16

القدس 07 13

غزة 13 19

بغداد 16 27

مسقط 20 26

صنعاء 11 25

الخرطوم 20 36

طرابلس 14 20

تونس 11 19

الجزائر 11 17

الرباط 06 16

نواكشوط 17 29