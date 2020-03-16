الجيش يقدم الدعم والمساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الطقس

أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للقيام بمعاونة أجهزة الدولة في رفع الآثار الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية ودفع عربات وماكينات شفط المياه المجهزة للمساهمة في تنفيذ أعمال الإغاثة للطرق المتضررة بمناطق عدة منها مصر الجديدة وطريق الأوتوستراد ونفق العروبة بصلاح سالم، وطريق السويس ومداخل مدن الرحاب ومدينتي من خلال دفع أطقم الإغاثة بطاقة 35 طاقم إغاثة و64 عربة كاسحة للمياه.

جاء ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتخفيف الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية على أبناء الشعب المصرى فى المناطق الأكثر تضررأً.

كما تضمنت الأوامر قيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وإعداد مساعدات للمتضررين تشمل جميع الاحتياجات من البطاطين والمواد الغذائية وتوزيعها لعدد 5000 أسرة من المتضررين بمناطق الصف بالجيزة ومنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بحلوان.

من جانبهم أعرب المواطنين عن عميق شكرهم للقوات المسلحة على سرعة إستجابتها فى تقديم المساعدات المختلفة لهم ولأسرهم، مؤكدين على ثقتهم التامة بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة لدعم أبناء وطنهم الغالي في مواجهة الأزمات والكوارث.

كما قامت عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدفع 34 معدة هندسية فى قرية الديسمي مركز الصف بالجيزة لرفع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وإعادة تأهيل أحد الجسور المنهارة بالمنطقة، فضلاً على أعمال شفط المياه.

يأتى ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستمراراً لجهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمواطنين والتخفيف من آثار الأزمة التي تعرضوا لها خاصة في المناطق الأكثر تضرراً.