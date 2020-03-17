وزير الزراعة: المديريات تبدأ بحصر المتضررين من موجة الطقس السيئ

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمواجهة الطقس السيئ، وكانت هناك متابعة مستمرة مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات لرصد الظواهر الإيجابية والسلبية من الموجة.

وأضاف القصير، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الوزارة قدمت الدعم والنصح والإرشاد للفلاحين والمزارعين في شفط المياه سواء من الزراعات أو المصارف أو تسليكها لتخفيف وطأة هذه الأزمة.

وعن شكل دعم المتضررين من جراء موجة الطقس السيئ قال الوزير: "خلينا ما نسبقش الأحداث"، موضحا أنه جرى تشكيل لجنة لمتابعة الأثر الحقيقي على أرض الواقع، ومديريات الزراعة تبدأ حصر المتضررين على أرض الواقع، وخلال فترة وجيزة سيتم عرض التقييم الحقيقي بعد تصريف المياه ورفع مستوى التأهيل وتجفيف الأرض.

وشهدت مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، صاحبتها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.