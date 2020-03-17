مصرع عامل وإصابة 5 في حادث انقلاب "ربع نقل" بزراعي بني سويف

لقي عامل مصرعه، وأصيب 5 آخرين اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين قريتي أشمنت والميمون بالطريق الزراعي في بني سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 5 آخرين، ووجه على الفور بسرعة نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى قسم الاستقبال.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لعامل ويدعى يسري عبدالحليم أحمد 45 سنة ومقيم بقرية قمن العروس، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت إشراف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين هم خالد خلاف عبدالله 35 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر وجروح وسحجات بالجسم، أحمد عبدالله أحمد 51 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، خالد عبدالفتاح عمرون 43 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر، أحمد عيد محمد 30 سنة، مصابا باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر، وجروح وسحجات، أسامة محمد عببد الحليم، 19 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وسحجات.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.