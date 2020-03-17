لمواجهة كورونا.. مصادرة 182 شيشة بفارسكور وكفر سعد بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء مهندس هشام رفعت حملة على المقاهي والكافيهات، أسفرت الحملة عن ضبط 76 شيشة، وثلاثة جوالات فحم، وثلاثة "مناقد" فحم، ومنضدتين للمقاهي غير الملتزمة بتفيذ القرار.

وقامت الوحدة المحلية بلصق صورة من القرار على مداخل المقاهي بنطاق المدينة والمركز، والتنبيه المشدد على أصحابها بعدم استخدام وتداول الشيشة.

كما شنت الوحدة المحلية بالزرقا برئاسة العقيد فادي يوسف حملة مرور على الكافتريات والمقاهي، وذلك لمنع تداول وشرب الشيشة، وذلك بالتنسيق مع مأمور مركز شرطه الزرقا العميد أحمد الشلتاوي، وبمرافقه قوة أمنية.

ومرت الحملة على 28 مقهى وكافتيريا، وحرّزت عددًا من الشيش ومستلزماتها، وحررت عددًا من المحاضر، ونبهت على أصحاب المقاهي بمنع تداول الشيشة، مشددة على أنه في حال مخالفه التعليمات سيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية، ولاحظت الحملة أصحاب المقاهي بتنفيذ التعليمات وعدم تداول الشيشة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة إبراهيم نصير حملة على كافة الكافيهات والمقاهي، وصادرت 106 شيشة وأدوات خاصة بها، ونبهت على أصحاب المقاهي بالالتزام بتعليمات المحافظ، وعدم استخدام الشيش بداخلها، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.