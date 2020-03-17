لمواجهة كورونا.. جامعة كفر الشيخ تبدأ تنفيذ خطة التعليم "أون لاين"

بدأت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، تنفيذ خطة التعليم عن بُعد، لتقديم المحاضرات للطلاب بكافة الكليات فى أوقاتها، طبقًا للجداول الدراسية، وذلك عقب قرار تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة إسبوعين.

وأكدت الجامعة أنه سيجرى تنفيذ الجدول الدراسي اليومي، حيث سيتم تسجيل المحاضرات، ورفعها عبر مواقع الجامعة والكليات الإليكترونية وعبر المنصات التعليمية، كما يجرى دراسة البث المباشر عبر المواقع للمحاضرات من خلال الأساتذة، وتوفير دليل لاستخدام منصات المواقع الإلكترونية الرسمية، لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والمنصات التعليمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذا توفير خدمات التخزين السحابية، وجاري رفعها على الموقع الإلكتروني للجامعة ومواقع الكليات.

وأشارت الجامعة إلى أنه جرى تحديد المواقع التى ستُرفع عليها المحاضرات، وهي المواقع الإلكترونية الرسمية لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة على موقع الجامعة، ومواقع الكليات التي يستطيع من خلالها عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة رفع ملفات المحاضرات، ويستطيع الطلاب من خلال تلك المواقع الدخول على صفحة عضو هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وتحميل المواد العلمية الخاصة بتلك المقررات، فضلًا عن تخصيص المنصات التعليمية "Moodle"، المتاحة على خوادم الجامعة، و"Schoology" و"Google Classroom" و"Easyclass" المتاحة على الحوسبة السحابية، لإتاحة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، رفع جميع الملفات العلمية، وكذا تتيح للطلاب تحميل تلك الملفات، والتواصل مع عضو هيئة التدريس، والهيئة المعاونة وحل التكليفات.

كما جرى تخصيص مواقع التواصل الاجتماعي "Facebook- YouTube - Twitter - WhatsApp - Telegram - etc"، الرسمية الخاصة بالجامعة وكلياتها، حتى يمكن رفع الملفات التعليمية عليها بمعرفة عضو هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ويستطيع الطلاب مشاهدتها وتحميلها للتنزيل، وتخصيص "Skype" كمنصة تواصل تابعة لشركة ميكروسوفت، ومتاحة على الحوسبة السحابية، من أجل أن تتيح لعضو هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، إضافة إلى عقد محاضرات عن بعد "فيديوكونفرانس" باستخدام الميل الجامعي الرسمي الخاص بعضو هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والطلاب، وتخصيص "WebEx Meeting" كمنصة تواصل تابعة لشركة ميكروسوفت، وتتيح لعضو هيئة التدريس، عقد اجتماعات ومناقشات عن بُعد.

وأكدت الجامعة على استخدام خدمة تخزين سحابية، مقدمة من قبل شركة "جوجل"، تسمح لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بإنشاء، وتعديل، وتخزين الملفات، والمستندات الألكترونية، على خوادم جوجل، باستخدام بريد الكتروني تابع لجوجل، وتضمن أمن الملفات فيها، وعدم الوصول إليها، إلا من قبل مالك الملف عضو هيئة التدريس، أو عضو الهيئة المعاونة، أو من يشاركه الملفات من الطلاب، واستخدام خدمة تخزين سحابية "One Drive" مقدمة من قبل شركة ميكروسوفت، تسمح لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، بإنشاء وتعديل، وتخزين الملفات، والمستندات الإلكترونية، على خوادم ميكروسوفت، باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي التابع للجامعة، والخاص بهم، وتتضمن تلك الخدمة أمن الملفات فيها، وعدم الوصول إليها إلا من قبل مالك الملف عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة، أو من يشاركه الملفات، من الطلاب.

فيما أعلن عدد من معلمي المدارس المختلفة شرح الحصص عن طريق البث المباشر على "فيس بوك" أو "واتس آب"، للطلاب عقب تقسيمهم لمجموعات.