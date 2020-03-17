بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل بسوهاج

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين في تصادم وقع بين سيارة "ميكروباص" وأخرى "نقل" على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة بسوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، والمستشفي العام.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بحدوث تصادم علي الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز شرطة جهينة، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل علي طريق مدينة جهينة الجديد اتجاه أبو شوشه، ونتج عن الواقعة مصرع ناجح أحمد توفيق، 44 عاما، وتم إيداع الجثة مشرحه سوهاج العام. وأصيب كلا من مصطفى أبو المجد علي، 29 عاما باشتباه كسر بالفكين، عبدالعزيز أبو المجد سرحان، 33 عاما، بكسر بالساق اليسرى، محمد أمين أحمد، 27 عاما، بكسر بالساق اليمنى، اشتباه نزيف في البطن، محمد محمود حسن، 31 عاما، بجرح قطعي بالرأس، واشتباه نزيف بالبطن، محمود حاتم حسين، 25 عاما، بكسر مضاعف في الساق اليسرى، واشتباه كسر في العمود الفقري.

كما أصيب كلا من أمين محمود، 22 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، شعبان أبو الحمد علي، 26 عاما، باشتباه كسر في الساق، محمد رجب محمد، 25 عاما، اشتباه كسر بالساق اليسرى، جاد الكريم صالح حنفي، 50 عاما باشتباه كسر في العمود الفقري، مصطفى كرم على، 23 عاما باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، إبراهيم أحمد الضمراني، 25 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن والفك السفلي، صلاح محمد نور الدين، 21 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، حسام محمد زكي، 22 عاما، باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفم السفلي، كريم حمدى الناظر، 27 عاما، وشخص مجهول الهوية في غيبوبة تامة.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام، والمستشفي الجامعي، وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.